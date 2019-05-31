В Минздраве напомнили россиянам о медстраховке при выезде за рубеж

В Минздраве посоветовали россиянам не забывать оформлять медицинскую страховку при выезде за границу. В ведомстве напомнили, что без неё все расходы на оказание медпомощи за границей будет нести сам гражданин.

«Минздрав России настоятельно рекомендует при выезде за пределы Российской Федерации своевременно оформлять полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж», — рассказали RT в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что по закону оплата медпомощи российскому гражданину на время выезда за пределы страны предусмотрена при наличии полиса медицинского страхования, который позволяет получить помощь медиков за рубежом.

Также расходы на оказание медицинской помощи (лечение в медицинском учреждении) может взять на себя лицо (физическое или юридическое), которое пригласило гражданина России на территорию того или иного иностранного государства.

Без этой гарантии и при отсутствии страхового полиса все расходы на оказание медицинской помощи за рубежом несёт сам гражданин, отметили в Минздраве.

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