Названы самые дешёвые направления летних поездок за рубеж для россиян

Составлен рейтинг самых дешёвых направлений для поездок летом 2019 года из Москвы. RT ознакомился с данными рейтинга, который составил онлайн тревел-агентство Biletix.

Анализ средних цен на бронирования авиабилетов туда — обратно на летние месяцы показал, что самое дешёвое зарубежное направление для поездок этим летом — Белоруссия. Билеты из Москвы в Минск на одного человека будут стоить от 5 тыс. рублей, сообщили аналитики.

На втором месте — Франция (города Бордо и Монпелье). Перелёт по этим направлениям из Москвы обойдётся примерно в 9-11 тыс. рублей.

Далее идут Турция (Стамбул), Казахстан (Алматы), Грузия (Батуми) и Армения (Ереван). Билеты туда будут стоить от 10 тыс. рублей.

Аналитики также отмечают, что выгоднее всего планировать поездку на июнь.

Средний чек на авиабилеты за последние годы в этот месяц составил примерно 12,8 тыс. рублей.

В августе можно слетать за границу в среднем за 13,7 тыс., самый дорогой месяц — июль (15,5 тыс.).

Ранее были названы самые дорогие курорты в России. Лидером стал город Анапа.