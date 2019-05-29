Суд заключил под стражу напавшего на сотрудников редакции в Ставрополе

В Ставрополе суд заключил под стражу 72-летнего мужчину, напавшего с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

«По ходатайству следователя Ставропольского межрайонного следственного отдела... судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты «Родина», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении на сайте регионального следственного управления.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

27 мая подозреваемый пришёл в редакцию и напал на сотрудников, в результате чего пострадали четыре человека.

По предварительным данным, нападение на редакцию произошло из-за отказа в публикации статьи об Иосифе Сталине.

Главный редактор «Родины» Николай Бондаренко рассказал изданию «ПолитЭксперт» подробности о нападении.