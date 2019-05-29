Суд заключил под стражу напавшего на сотрудников редакции в Ставрополе
- РИА Новости
«По ходатайству следователя Ставропольского межрайонного следственного отдела... судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты «Родина», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении на сайте регионального следственного управления.
Ранее Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
27 мая подозреваемый пришёл в редакцию и напал на сотрудников, в результате чего пострадали четыре человека.
По предварительным данным, нападение на редакцию произошло из-за отказа в публикации статьи об Иосифе Сталине.
Главный редактор «Родины» Николай Бондаренко рассказал изданию «ПолитЭксперт» подробности о нападении.