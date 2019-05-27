КПРФ: статья напавшего на редакцию газеты в Ставрополе порочила честь Сталина

Сотрудники редакции газеты «Родина» в Ставрополе приняли решение не публиковать статью мужчины, напавшего на журналистов издания, в связи с тем, что представленный им материал порочил честь советского политического деятеля Иосифа Сталина. Об этом сообщается на сайте краевого отделения КПРФ.

«Это уже второй визит непрошеного гостя — в первый раз он также предложил свою статью, порочащую честь и достоинство СССР и Иосифа Сталина», — цитирует текст РИА Новости.

27 мая мужчина пришёл в редакцию вновь, при себе у него были дубинка и охотничий нож.

«Родина» — газета ставропольского отделения партии.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента в Ставрополе пострадали четыре человека, подозреваемый в совершении преступления к настоящему времени задержан.

Впоследствии руководитель фракции КПРФ в думе региона Виктор Лозовой заявил, что напавший требовал от редакции «Родины» опубликовать написанную им статью о Сталине.

В свою очередь, главный редактор газеты Николай Бондаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал подробности ЧП.