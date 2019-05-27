Напавший на «Родину» мужчина требовал опубликовать статью о Сталине

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Руководитель фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой в беседе с РИА Новости рассказал, что мужчина, напавший с ножом на сотрудников редакции региональной газеты «Родина», требовал опубликовать написанную им статью о советском политическом деятеле Иосифе Сталине.
Напавший на «Родину» мужчина требовал опубликовать статью о Сталине
  • РИА Новости

«Пришёл 13 мая, принёс главному редактору статью про Сталина и требовал немедленно опубликовать. Ему сказали: «На редколлегии в понедельник обсудим и примем решение», — уточнил он.

По словам депутата, когда впоследствии мужчине отказали в публикации материала, «он вытащил охотничий нож» и напал на сотрудников редакции.

Ранее Лозовой заявил, что нападение на журналистов газеты «Родина» совершил психически больной человек

В результате ЧП пострадали четыре человека, подозреваемый в совершении преступления задержан.

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