Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram.

По его словам, злоумышленник задержан, с ним проводятся необходимые действия.

Владимиров рассказал, что угрозы жизни пострадавших нет, двое уже отпущены домой, ещё по двоим решается вопрос о госпитализации.

Губернатор выразил уверенность, что правоохранительные органы оперативно разберутся в ситуации.