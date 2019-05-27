Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе
- РИА Новости
«Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram.
По его словам, злоумышленник задержан, с ним проводятся необходимые действия.
Владимиров рассказал, что угрозы жизни пострадавших нет, двое уже отпущены домой, ещё по двоим решается вопрос о госпитализации.
Губернатор выразил уверенность, что правоохранительные органы оперативно разберутся в ситуации.