Главред «Родины» рассказал подробности нападения на сотрудников газеты
- РИА Новости
«В 12:30 ко мне пришёл один из авторов, который написал две статьи. Статьи совершенно не подходят для публикации. Он спросил, почему статьи не опубликованы, я ответил ему, что они не соответствуют грамотности, логике и не представляют для газеты никакого интереса», — заявил он.
Как утверждает Бондаренко, в течение некоторого времени мужчина ещё находился в редакции, после чего совершил нападение.
По словам главреда, сотрудники связали нападавшего, затем приехала полиция.
Ранее руководитель фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой рассказал, что мужчина, напавший с ножом на сотрудников редакции региональной газеты «Родина», требовал опубликовать написанную им статью об Иосифе Сталине.