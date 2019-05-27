Главред «Родины» рассказал подробности нападения на сотрудников газеты

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Главный редактор региональной газеты «Родина» Николай Бондаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал подробности о нападении мужчины на сотрудников редакции в Ставрополе.
Главред «Родины» рассказал подробности нападения на сотрудников газеты
  • РИА Новости

«В 12:30 ко мне пришёл один из авторов, который написал две статьи. Статьи совершенно не подходят для публикации. Он спросил, почему статьи не опубликованы, я ответил ему, что они не соответствуют грамотности, логике и не представляют для газеты никакого интереса», — заявил он.

Как утверждает Бондаренко, в течение некоторого времени мужчина ещё находился в редакции, после чего совершил нападение.

По словам главреда, сотрудники связали нападавшего, затем приехала полиция.

Ранее руководитель фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой рассказал, что мужчина, напавший с ножом на сотрудников редакции региональной газеты «Родина», требовал опубликовать написанную им статью об Иосифе Сталине.

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