СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе
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Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников газеты «Родина», по признакам преступления... «покушение на убийство двух и более лиц», — заявили в СК.

По предварительным данным следствия, в начале мая подозреваемый принёс в редакцию статью с просьбой о её публикации в газете. Узнав, что его статью не опубликуют, мужчина решил убить главного редактора и сотрудников издания, заявили в СК.

27 мая он пришёл в редакцию и совершил нападение. Главного редактора госпитализировали в стационар, трёх журналистов отпустили на амбулаторное лечение. Подозреваемый задержан. СК намерен ходатайствовать о его аресте.

Ранее стало известно, что нападение на редакцию «Родины» в Ставрополе было совершено после отказа в публикации статьи об Иосифе Сталине.

Главный редактор «Родины» Николай Бондаренко рассказал изданию «ПолитЭксперт» подробности нападения

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