Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Вольский районный суд с учётом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры.

Ранее обвиняемый в нападении подросток не признал вину в покушении на убийство школьницы.

Инцидент произошёл в средней школе №4 города Вольска 28 мая. Пострадавшая школьница была доставлена в больницу с тяжёлой травмой головы.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова после происшествия призвала помочь детям снизить стресс в период экзаменов.