Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
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«Вольский районный суд с учётом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры.
Ранее обвиняемый в нападении подросток не признал вину в покушении на убийство школьницы.
Инцидент произошёл в средней школе №4 города Вольска 28 мая. Пострадавшая школьница была доставлена в больницу с тяжёлой травмой головы.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова после происшествия призвала помочь детям снизить стресс в период экзаменов.