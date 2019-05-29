Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

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В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
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«Вольский районный суд с учётом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры.

Ранее обвиняемый в нападении подросток не признал вину в покушении на убийство школьницы.

Инцидент произошёл в средней школе №4 города Вольска 28 мая. Пострадавшая школьница была доставлена в больницу с тяжёлой травмой головы.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова после происшествия призвала помочь детям снизить стресс в период экзаменов.

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