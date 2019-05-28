Кузнецова прокомментировала нападение в школе в Вольске
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По её словам, в настоящее время во многих образовательных учреждениях идёт период экзаменов — «особенно напряжённое время».
«И взрослым нужно быть предельно внимательными, приложить все усилия, чтобы помочь детям, максимально снизить стрессовость ситуации», — отметила Кузнецова.
Также она сообщила, что находится на связи с региональным детским омбудсменом, которая разбирается в причинах инцидента в школе Вольска.
Кузнецова обратилась в прокуратуру региона и Следственный комитет для установления причин и обстоятельств ЧП.
Ранее СК начал проверку после нападения подростка на 12-летнюю школьницу в Вольске.