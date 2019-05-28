СК начал проверку из-за нападения на школьницу в Саратовской области
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- РИА Новости
«Проводится доследственная проверка по факту происшествия в средней школе №4 города Вольска», — заявили в СК.
Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава, девочка 2007 года рождения была доставлена в больницу с тяжёлой травмой головы.
«Её незамедлительно госпитализировали в реанимационное отделение. На момент госпитализации, по предварительным данным, её состояние оценивалось как средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.
Как заявил источник агентства, 15-летний ученик школы бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью, после чего ударил по голове 12-летнюю девочку, предположительно, ледорубом.
Ранее в Минобразования Саратовской области заявили о задержании подростка, напавшего на школьницу.