СК начал проверку из-за нападения на школьницу в Саратовской области

Следственный комитет организовал проверку по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«Проводится доследственная проверка по факту происшествия в средней школе №4 города Вольска», — заявили в СК.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава, девочка 2007 года рождения была доставлена в больницу с тяжёлой травмой головы.

«Её незамедлительно госпитализировали в реанимационное отделение. На момент госпитализации, по предварительным данным, её состояние оценивалось как средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Как заявил источник агентства, 15-летний ученик школы бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью, после чего ударил по голове 12-летнюю девочку, предположительно, ледорубом.

Ранее в Минобразования Саратовской области заявили о задержании подростка, напавшего на школьницу.