В Саратовской области подросток с топором напал на школьницу

В Саратовской области в городе Вольске задержали подростка, который подозревается в нападении с топором на школьницу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

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По данным ведомства, инцидент произошёл в средней школе №4 в посёлке Большевик. «Подозреваемый в преступлении мальчик найден, с ним работает полиция», — заявили в пресс-службе. В пресс-службе СУ СК по Саратовской области подтвердили, что подросток ударил школьницу топором в Вольске. На месте ЧП находятся сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую госпитализировали. Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области арестовали подростка по делу об убийстве.