В Саратовской области подросток с топором напал на школьницу

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В Саратовской области в городе Вольске задержали подростка, который подозревается в нападении с топором на школьницу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.
В Саратовской области подросток с топором напал на школьницу
  • © РИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошёл в средней школе №4 в посёлке Большевик.

«Подозреваемый в преступлении мальчик найден, с ним работает полиция», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе СУ СК по Саратовской области подтвердили, что подросток ударил школьницу топором в Вольске.

На месте ЧП находятся сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области арестовали подростка по делу об убийстве.

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