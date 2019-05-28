В Саратовской области подросток с топором напал на школьницу
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По данным ведомства, инцидент произошёл в средней школе №4 в посёлке Большевик.
«Подозреваемый в преступлении мальчик найден, с ним работает полиция», — заявили в пресс-службе.
В пресс-службе СУ СК по Саратовской области подтвердили, что подросток ударил школьницу топором в Вольске.
На месте ЧП находятся сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую госпитализировали.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области арестовали подростка по делу об убийстве.