Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
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«25 мая около 01:00 в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен 33-летний местный житель с ножевым ранением в область брюшной полости», — указали в ведомстве.
Подозреваемый в совершении преступления подросток дал признательные показания.
При этом уточняется, что мужчина, пострадавший в результате инцидента, был госпитализирован в районную больницу.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области арестовали подростка по делу об убийстве.