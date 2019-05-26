Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

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В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы. В настоящее время молодой человек находится в изоляторе, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МВД России по региону.
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
  • © РИА Новости

«25 мая около 01:00 в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен 33-летний местный житель с ножевым ранением в область брюшной полости», — указали в ведомстве.

Подозреваемый в совершении преступления подросток дал признательные показания.

При этом уточняется, что мужчина, пострадавший в результате инцидента, был госпитализирован в районную больницу.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области арестовали подростка по делу об убийстве.

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