СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК России», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее СК начал проверку после нападения подростка на 12-летнюю школьницу в Вольске.

Инцидент произошёл в средней школе №4 в посёлке Большевик. Пострадавшая доставлена в больницу с тяжёлой травмой головы.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова после инцидента с нападением на школьницу призвала помочь детям снизить стресс от периода экзаменов.