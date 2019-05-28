В Ростовской области при проверке школы-интерната нашли просроченные продукты

В Зерноградском районе при проверке специальной школы-интерната нашли просроченные продукты, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на прокуратуру Ростовской области.

Речь идёт, в частности, о сливочном масле и квашеной капусте.

«Сухофрукты, предназначенные для приготовления напитков, были заражены амбарным вредителем с насекомыми. На фруктах оказался белый налёт», — рассказали в ведомстве.

Аналогичные нарушения в школе-интернате уже находили при проверке в марте. Тогда ответственные лица были наказаны.

«Повторная проверка показала, что директор школы не сделал никаких выводов. От него снова потребовали устранить недочёты», — отметили в прокуратуре.

Соответствующие материалы переданы в Роспотребнадзор. Учреждению грозит штраф до 600 тыс. рублей.

Ранее URA.RU назвало причину массового отравления в пермской школе.