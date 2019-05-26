Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море

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Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест» Северного флота провели учения по противовоздушной обороне в Баренцевом море. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение флота.
Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
  • РИА Новости

Согласно сценарию учений условный противник атаковал группировку разнородных сил флота средствами воздушного нападения с различных высот и направлений.

«Боевые расчёты кораблей выполнили условные ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установил фронтовой бомбардировщик Су-24», — заявили в Северном флоте.

Также были отработаны элементы совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства и проведены тренировки по противодиверсионной защите кораблей на незащищённом рейде.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.

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