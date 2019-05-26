Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
- РИА Новости
Согласно сценарию учений условный противник атаковал группировку разнородных сил флота средствами воздушного нападения с различных высот и направлений.
«Боевые расчёты кораблей выполнили условные ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установил фронтовой бомбардировщик Су-24», — заявили в Северном флоте.
Также были отработаны элементы совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства и проведены тренировки по противодиверсионной защите кораблей на незащищённом рейде.
Ранее «Новый Севастополь» передавал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.