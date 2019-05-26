Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний

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Корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения заводских испытаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний
  • © Пресс-служба ВМФ

«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе. 

Отмечается, что экипаж и представители промышленности намерены проверить работоспособность систем и механизмов корабля. 

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.

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