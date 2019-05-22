Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.

«В письме, датированном 22 мая, Шестун выражает благодарность российским правозащитникам и сообщает, что принял решение о возможности первых шагов по выходу из длительной голодовки», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что объявивший голодовку Шестун в течение месяца получил от родственников около 30 кг еды.

Также в начале мая некоторые СМИ передавали о якобы клинической смерти экс-чиновника. Впоследствии СК России опроверг эту информацию.

Экс-главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.