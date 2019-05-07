Прокуратура: объявивший голодовку Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

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Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, объявивший ранее голодовку, получил в течение месяца от своих родственников почти 30 кг еды. Об этом рассказал прокурор Степан Тюковкин в Басманном суде Москвы.
Прокуратура: объявивший голодовку Шестун получил 27 килограммов еды за месяц
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как сообщает РИА Новости, прокуратура запросила у изолятора, где содержится Шестун, информацию о передачах. По данным прокуратуры, в период с 19 марта по 14 апреля обвиняемый получил шесть передач, «в основном с непродуктовым содержанием». 

При этом, как отметили в ведомстве, с Шестуном в изоляторе содержится Андрей Сергеев, которому семья экс-главы Серпуховского района и передавала «продуктовые посылки».

«С 19 марта по 13 апреля жена и дочь Шестуна передали его сокамернику Андрею Сергееву «27 кг продуктовых посылок», в которых были чернослив, курага, морковь мытая, сыр, шоколад «Сникерс», «Баунти», «Кит-Кат», колбаса сырокопчёная», — указал Тюковкин.

При этом сам бывший чиновник назвал данную информацию «откровенной ложью». По версии Шестуна, его семья приносила передачи сокамернику в обмен на помощь по уборке камеры. 

18 апреля сообщалось, что бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна перевели из СИЗО в городскую клиническую больницу для обследования.

Экс-глава Серпуховского района обвиняется в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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