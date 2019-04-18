Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу
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- РИА Новости
«Вчера обвиняемый Александр Шестун переведён в 20-ю городскую клиническую больницу для проведения медицинского обследования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что его состояние оценивается как удовлетворительное.
Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
По её словам, Шестун объявил голодовку около 70 дней назад.
Ранее стало известно, что у задержанного были изъяты в пользу государства 760 объектов недвижимости.