Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

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Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна перевели из СИЗО в городскую клиническую больницу для обследования. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН России.
Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Вчера обвиняемый Александр Шестун переведён в 20-ю городскую клиническую больницу для проведения медицинского обследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.

По её словам, Шестун объявил голодовку около 70 дней назад.

Ранее стало известно, что у задержанного были изъяты в пользу государства 760 объектов недвижимости.

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