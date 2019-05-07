СК опроверг слухи о клинической смерти экс-главы Серпуховского района

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Следователь в ходе заседания Басманного суда опроверг появившиеся сообщения о клинической смерти экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.
СК опроверг слухи о клинической смерти экс-главы Серпуховского района
  • РИА Новости

«В своих письмах Шестун дал указание распространить в подконтрольных СМИ информацию, порочащую честь правоохранительных и следственных органов и судебной системы... В частности, не так давно была распространена информация о клинической смерти Шестуна, что ему оказывалась реанимация, делали укол адреналина в сердце», — цитирует РИА Новости представителя СК России Романа Видюкова.

По его словам, в медицинских документах указано, что Шестуну «был нанесён нашатырь на виски и проведена разъяснительная беседа о необходимости приёма пищи».

18 апреля сообщалось, что бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна перевели из СИЗО в городскую клиническую больницу для обследования.

Ранее суд в Москве продлил Шестуну срок содержания под стражей до 13 мая.

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