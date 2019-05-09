Борисов: оснований для прекращения эксплуатации SSJ-100 пока нет

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что оснований для прекращения эксплуатации SSJ-100 до окончания расследования нет.

«Пока к нему (самолёту SSJ-100. — RT) претензий нет... Поэтому оснований для прекращения эксплуатации объективных нет никаких», — цитирует Борисова РИА Новости.

Тем не менее, по его словам, окончательные выводы можно будет сделать после официального опубликования результатов комиссии.

Ранее представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) заявил, что работы по расшифровке чёрных ящиков SSJ-100 пока не окончены.

Вечером 5 мая в результате экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 с последующим возгоранием самолёта погиб 41 человек.

Следствие рассматривает различные версии, среди них — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.