Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок
- РИА Новости
«Минтрансу России (Е.И. Дитриху)... подготовить и представить председателю правительства России Дмитрию Медведеву предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок, включая вопросы организационного и технического характера», — говорится в сообщении.
Ранее Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы самолёта Superjet.
5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
Следствие рассматривает различные версии, среди них — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.