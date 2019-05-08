Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минтранса Евгению Дитриху представить предложения по совершенствованию осуществления авиаперевозок с учётом расследования причин катастрофы самолёта SSJ-100 в Шереметьеве. Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания кабмина 7 мая.

РИА Новости

«Минтрансу России (Е.И. Дитриху)... подготовить и представить председателю правительства России Дмитрию Медведеву предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок, включая вопросы организационного и технического характера», — говорится в сообщении. Ранее Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы самолёта Superjet. 5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Следствие рассматривает различные версии, среди них — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.