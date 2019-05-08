Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минтранса Евгению Дитриху представить предложения по совершенствованию осуществления авиаперевозок с учётом расследования причин катастрофы самолёта SSJ-100 в Шереметьеве. Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания кабмина 7 мая.
Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок
  • РИА Новости

«Минтрансу России (Е.И. Дитриху)... подготовить и представить председателю правительства России Дмитрию Медведеву предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок, включая вопросы организационного и технического характера», — говорится в сообщении.

Ранее Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы самолёта Superjet.

5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

Следствие рассматривает различные версии, среди них — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить