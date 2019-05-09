Спасатели обнаружили тело четвёртого погибшего на Алтае туриста
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«Обнаружено тело четвёртого погибшего туриста. Оно ещё не доставлено в Горно-Алтайск на опознание», — приводит агентство слова представителя СК России.
Отмечается, что личности троих погибших, обнаруженных ранее, уже установлены.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайск начали прибывать близкие погибших в горах туристов, с ними работают психологи.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал об основной задаче спасательных служб на месте схода лавины.
8 мая семь туристов погибли при сходе снежной лавины на Алтае.