Спасатели обнаружили тело четвёртого погибшего на Алтае туриста

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Спасатели МЧС обнаружили тело четвёртого туриста, погибшего при сходе снежной лавины на Алтае. Об этом сообщили ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета России по республике.
Спасатели обнаружили тело четвёртого погибшего на Алтае туриста
  • © РИА Новости

«Обнаружено тело четвёртого погибшего туриста. Оно ещё не доставлено в Горно-Алтайск на опознание», — приводит агентство слова представителя СК России.

Отмечается, что личности троих погибших, обнаруженных ранее, уже установлены.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайск начали прибывать близкие погибших в горах туристов, с ними работают психологи.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал об основной задаче спасательных служб на месте схода лавины.

8 мая семь туристов погибли при сходе снежной лавины на Алтае. 

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