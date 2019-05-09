С родственниками погибших на Алтае туристов работают психологи
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«В Горно-Алтайск прибывают родственники туристов. Для них в одной из гостиниц города зарезервированы 10 двухместных номеров с питанием за счёт администрации города», — заявил представитель ведомства.
Он отметил, что с близкими погибших работают психологи.
Ранее спасательные службы возобновили поиск тел погибших на месте схода лавины на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай.
8 мая стало известно о гибели семерых туристов после схода снежной лавины на Алтае.
Всего в группе было девять человек — две девушки спаслись, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и связаться с экстренными службами.