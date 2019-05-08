СК проводит проверку сообщений о гибели туристов на Алтае из-за лавины

Следственное управление СК России по Республике Алтай проводит доследственную проверку сообщений о гибели в горах из-за лавины семи туристов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«Следователи намерены найти организатора восхождения, а также проверить соблюдение требований безопасности туристами», — заявили в СК. Ранее сообщалось, что на Алтае под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.