СК проводит проверку сообщений о гибели туристов на Алтае из-за лавины

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Следственное управление СК России по Республике Алтай проводит доследственную проверку сообщений о гибели в горах из-за лавины семи туристов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
СК проводит проверку сообщений о гибели туристов на Алтае из-за лавины
  • © Следственный комитет РФ

«Следователи намерены найти организатора восхождения, а также проверить соблюдение требований безопасности туристами», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что на Алтае под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.

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