В МЧС рассказали о состоянии выживших после схода лавины на Алтае туристок

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Туристки, выжившие после схода лавины на Алтае, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
В МЧС рассказали о состоянии выживших после схода лавины на Алтае туристок
  • ©54.mchs.gov.ru

«Девушки не пострадали, от госпитализации и психологической помощи отказались, находятся в селе Кош-Агач», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов. Всего в группе было девять человек — две девушки спаслись, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и связаться с экстренными службами.

Профессиональный альпинист Анатолий Сатеев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал случившееся.

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