В МЧС рассказали о состоянии выживших после схода лавины на Алтае туристок

Туристки, выжившие после схода лавины на Алтае, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Девушки не пострадали, от госпитализации и психологической помощи отказались, находятся в селе Кош-Агач», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов. Всего в группе было девять человек — две девушки спаслись, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и связаться с экстренными службами.

Профессиональный альпинист Анатолий Сатеев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал случившееся.