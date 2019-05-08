В МЧС рассказали о состоянии выживших после схода лавины на Алтае туристок
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«Девушки не пострадали, от госпитализации и психологической помощи отказались, находятся в селе Кош-Агач», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.
Ранее стало известно, что найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов. Всего в группе было девять человек — две девушки спаслись, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и связаться с экстренными службами.
Профессиональный альпинист Анатолий Сатеев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал случившееся.