Найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов
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Отмечается, что на месте схода лавины работают 30 спасателей и два вертолёта.
Ранее стало известно, что при сходе лавины в горах Алтая погибли семь туристов. Всего в группе было девять человек — две девушки спаслись, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и связаться с экстренными службами.
Друг погибших на Алтае туристов Алексей Ильтяков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о своих товарищах.