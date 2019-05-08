Найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов

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Поисково-спасательная группа обнаружила тела трёх погибших под лавиной в горах Алтая туристов. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС региона.
Найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов
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Отмечается, что на месте схода лавины работают 30 спасателей и два вертолёта.

Ранее стало известно, что при сходе лавины в горах Алтая погибли семь туристов. Всего в группе было девять человек — две девушки спаслись, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и связаться с экстренными службами.

Друг погибших на Алтае туристов Алексей Ильтяков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о своих товарищах.

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