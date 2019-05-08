Идёт поисковая операция: при сходе лавины в горах Алтая погибли семь туристов

При сходе лавины в горах Алтая погибли семь туристов. Всего в группе было девять человек — две девушки спаслись, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и связаться с экстренными службами. На место происшествия на двух вертолётах вылетели спасатели и кинологи, СК начал проверку инцидента. В спортивных организациях заявили, что участники похода — опытные альпинисты, а их маршрут был согласован. Региональные власти подчеркнули, что помогут семьям погибших при сходе лавины.

Под лавиной в горах Алтая погибли семь туристов из Новосибирска. Инцидент произошёл 6 мая, когда группа поднималась на Южно-Чуйский хребет Кош-Агачского района.

ГУ МЧС Алтая сообщает, что туристическая группа состояла из девяти человек, перед выходом на маршрут они прошли регистрацию. Выжили только двое альпинистов и только в среду, 8 мая, они смогли сообщить об инциденте в экстренные службы.

В республике организован оперативный штаб, который контролирует поисковую операцию. К месту схода лавины направлены вертолёты и кинологи, заявили в правительстве региона.

«Это страшная трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Заверяю, что будут приняты исчерпывающие меры для поиска туристов. К месту происшествия вылетела группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчёта, задействовано два вертолёта», — заявил глава Алтая Олег Хорохордин.

Следственный комитет Алтая начал процессуальную проверку по факту гибели туристов. Следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента и определить его причины. Кроме того, СК установит, были ли нарушены меры безопасности при восхождении, и выяснит, кто являлся организатором восхождения.

При сходе лавины выжили две девушки, сообщают РИА Новости.

«Две выжившие девушки самостоятельно спустились и вышли с маршрута, утром сегодня пришли в полицию села, где рассказали о случившемся. Они находятся в шоковом состоянии, требуется помощь психологов», — рассказали агентству в администрации села Кош-Агач.

По информации Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России, погибшие были опытной сработавшейся группой и знали об опасности схода лавин в районе, где произошла трагедия.

Архивное фото

РИА Новости

© Владимир Иванов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организацию, в числе погибших значится глава туристического клуба Новосибирского государственного университета (НГУ) Николай Симонов. Отмечается, что он был руководителем группы.

«Они (входившие в группу туристы. — RT) схоженные. Симонов — очень опытный товарищ, у него несколько походов на чемпионате России. И другие ребята опытные. Опыт соответствовал данной категории однозначно», — рассказали агентству в Федерации спортивного туризма России в Новосибирске.

По данным организации, группа представила план маршрута в федерации и получила официальное разрешение на поход. Вершина, на которой произошёл сход лавины, также была заявлена в маршруте, и утверждать об отклонении с пути пока нельзя, говорят в Федерации спортивного туризма.

Власти Новосибирской области заявили, что в курсе сложившейся ситуации и готовы оказать всю необходимую помощь семьям погибших при сходе лавины.

«Это наши жители, и губернатор дал все соответствующие поручения. Безусловно, вся возможная помощь будет оказана семьям погибших, а также в связи с необходимыми печальными процедурами», — подчеркнул начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что информация о виде и объёме помощи станет известна позднее. По его данным, среди погибших точно были жители Новосибирской области.

«Пока определяется, что конкретно и как нужно сделать», — заключил Нешумов.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших при сходе лавины.

«Страшная трагедия. Дал поручение оказать всевозможную поддержку родственникам погибших и всю необходимую помощь выжившим», — написал Травников в Facebook.

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С начала года в России произошло несколько случаев схода лавин в горах, в результате которых погибли туристы.

В конце февраля в Карачаево-Черкесии лавина накрыла группу туристов, погиб известный инструктор по альпинизму и горным лыжам Сергей Камбалов. Тогда сообщалось, что лыжники занимались внетрассовым катанием в неприспособленном для этого месте.

В начале января жертвами схода лавины на курорте Красная Поляна в Сочи стали два человека. Третий член группы выжил и вызвал спасателей.

Как рассказали в пресс-службе курорта, в рамках последовавшей за этим поисково-спасательной операции из-под снега извлекли двух людей без сознания. В течение часа их пытались реанимировать, но медики были вынуждены констатировать смерть.

Позднее стало известно, что лыжники катались на закрытой трассе на высоте 2300 метров, они ушли на территорию, где катание запрещено, и спровоцировали сход лавины.