В Карачаево-Черкесии начали проверку после обнаружения тела пропавшей 30 лет назад альпинистки
- РИА Новости
Базыкина — уроженка Новой Ладоги (Ленинградская область). При ней сохранились все документы, деньги и авиабилеты.
По имеющимся данным, в районе, где нашли её тело, в 1987 году под лавиной погибла группа альпинистов из пяти человек. Тогда поиски жертв были безрезультатными.
В настоящее время идёт поиск родственников Базыкиной.
Ранее сообщалось, что тело женщины обнаружила группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тыс. м.
Также «Ридус» сообщал, что следователи устанавливают обстоятельства гибели альпиниста от удара молнии на Эльбрусе.