В Карачаево-Черкесии начали проверку после обнаружения тела пропавшей 30 лет назад альпинистки

В Карачаево-Черкесии организовали проверку после обнаружения тела альпинистки Елены Базыкиной, пропавшей 30 лет назад на Эльбрусе. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Базыкина — уроженка Новой Ладоги (Ленинградская область). При ней сохранились все документы, деньги и авиабилеты.

По имеющимся данным, в районе, где нашли её тело, в 1987 году под лавиной погибла группа альпинистов из пяти человек. Тогда поиски жертв были безрезультатными.

В настоящее время идёт поиск родственников Базыкиной.

Ранее сообщалось, что тело женщины обнаружила группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тыс. м.

Также «Ридус» сообщал, что следователи устанавливают обстоятельства гибели альпиниста от удара молнии на Эльбрусе.