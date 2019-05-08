Эксперт прокомментировал сообщение о гибели туристов в горах Алтая

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Приятель погибшего в горах Алтая руководителя группы туристов Николая Симонова, профессиональный альпинист Анатолий Сатеев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал случившееся.
Эксперт прокомментировал сообщение о гибели туристов в горах Алтая
  • РИА Новости

«Коля был очень опытный человек. У него был большой опыт. Горы — это всегда опасно», — заявил он.

По его словам, в данном случае, скорее всего, произошло стечение обстоятельств, было аномально большое количество снега.

«Тот район не отличается обилием снега. Поэтому, может, надо было не идти», — добавил Сатеев.

Со своей стороны, инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрий Алёшкин в беседе с Inforeactor выразил мнение, что спасение двух туристок — больше удачное стечение обстоятельств, чем результат спланированных и правильных действий.

«Самое главное, если вы видите, что лавина начинает сходить сверху, как можно быстрее уходить не вниз, а в сторону от потока лавины. Скорее всего, девушки были в конце группы. Соответственно, они могли не попасть под основной сходящий поток», — сказал он.

Ранее сообщалось, что найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов.

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