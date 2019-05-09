На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС региона.

«Работу на месте ЧП продолжают 30 спасателей. В месте проведения работ дежурит вертолет Ми-8», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов. Всего в группе было девять человек — две девушки спаслись, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и связаться с экстренными службами.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН назвал главную задачу спасательных служб на месте схода лавины.



