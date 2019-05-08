Эксперт назвал главную задачу спасательных служб на месте схода лавины

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН назвал главную задачу спасательных служб на месте схода лавины.

«Может произойти рецидив. Спасатели уже на месте должны в первую очередь оценить обстановку, оценить уровень опасности для себя, так как все люди под снегом уже мертвы», — заявил он.

По его словам, в таких ситуациях уже нет вопроса сверхоперативности.

Халилов также рассказал, что лавины сходят по разным причинам — особенность гор в том, что большое количество атмосферных осадков в виде снега накапливается на склоне, и когда склон расположен под определённым углом, то где-то вероятность схода лавин больше, где-то ниже.

«Где-то лавины вообще не сходят, если очень крутой склон, просто снег не накапливается, либо, наоборот, склон слишком пологий, просто нет того угла, чтобы лавина сошла», — добавил он.

Ранее приятель погибшего в горах Алтая руководителя группы туристов Николая Симонова, профессиональный альпинист Анатолий Сатеев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал случившееся.