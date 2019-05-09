Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа SSJ-100

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал о возможных ошибках экипажа Sukhoi Superjet 100, который потерпел катастрофу в аэропорту Шереметьево.

Как он сказал РИА Новости, экипаж мог не отключить часть оборудования при входе в грозу.

«В Sukhoi Superjet 100 за годы эксплуатации 13 раз попадала молния, и ничего с самолётом не происходило. Лётчики-испытатели конкретно летали, искали грозовые облака, молнии, смотрели, что будет с самолётом. И ничего не происходило», — сказал он.

По его мнению, вполне вероятно, что именно из-за того, что не была выключена определённая аппаратура, пилоты остались без связи и автоматики во время ЧП.

«При входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота, не выключили первый комплект локатора и не выключили один из комплектов радиостанции», — отметил он.

5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

В СК рассматривают несколько возможных причин ЧП. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность самолёта и плохие погодные условия.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал ЧП в аэропорту Шереметьево.