Захарова призвала руководствоваться фактами при оценке трагедии в Шереметьеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала эмоциональную реакцию некоторых граждан страны на трагедию с участием пассажирского SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.

В публикации дипломат выразила удивление в связи с тем, что многие не понимают «простого факта: дилетантизм опасен, его намеренная демонстрация — признак глупости».

«Одно дело сочувствие и соучастие, помощь и поддержка, и совсем другое — приговор», — написала она.

По словам Захаровой, в ситуации с SSJ-100 крайне важно руководствоваться фактами, «если ты не владеешь данными, то и судить нельзя», подчеркнула она.

«Извините. Крик души. Страшно читать этот «просвещённый дилетантизм», — заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров SSJ-100, совершившего аварийную посадку в Шереметьеве 5 мая.

В результате аварии погиб 41 человек, на борту самолёта находились 73 пассажира и пять членов экипажа.