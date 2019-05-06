Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
Как отмечается, в списке значатся 73 человека, также указаны их даты рождения.
5 мая Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в Шереметьево, где загорелся во время посадки.
В результате аварии SSJ-100 погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
По версии следствия, к трагедии могли привести неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия или человеческий фактор (недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта).
Подробнее об аварии — в материале RT.