Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая.

Как отмечается, в списке значатся 73 человека, также указаны их даты рождения.

5 мая Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в Шереметьево, где загорелся во время посадки.

В результате аварии SSJ-100 погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

По версии следствия, к трагедии могли привести неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия или человеческий фактор (недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта).

Подробнее об аварии — в материале RT.