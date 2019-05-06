Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

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Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая.

Как отмечается, в списке значатся 73 человека, также  указаны их даты рождения. 

5 мая Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в Шереметьево, где загорелся во время посадки.

В результате аварии SSJ-100 погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. 

По версии следствия, к трагедии могли привести неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия или человеческий фактор (недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта). 

Подробнее об аварии — в материале RT.

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