Врач оценила предложение Минздрава России запретить отрицание ВИЧ

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Анна Лушникова
Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с RT прокомментировала предложение Министерства здравоохранения России о запрете распространения информации, призывающей к отказу от освидетельствования и лечения ВИЧ.
Врач оценила предложение Минздрава России запретить отрицание ВИЧ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Действительно, есть сторонники того, что ВИЧ-инфекции не существует. Это самое плохое, что может быть. На ранних стадиях инфекция хорошо лечится, и люди живут фактически нормальной жизнью долгие годы. Но если заболевание не лечить, то это приводит к очень тяжёлым последствиям», — пояснила Лапа.

По её словам, граждан необходимо как можно больше информировать о ВИЧ.

«Нужно давать людям больше знаний о болезни. Необходимо объяснять, что на ранних стадиях всё лечится. Также необходима профилактика и диагностика. Надо напоминать, что эта болезнь лечится и люди выздоравливают», — заключила врач.

Ранее в Минздраве России подготовили законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам от освидетельствования и лечения ВИЧ.

Уточнялось, что к недостоверной информации относится, в частности, отрицание факта существования ВИЧ-инфекции и синдрома приобретённого иммунодефицита.

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