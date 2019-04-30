Мэра Евпатории временно отстранили от должности

Короткая ссылка
Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов был временно отстранён от должности.
Мэра Евпатории временно отстранили от должности
  • Евпатория / © Алексей Павлишак
  • РИА Новости

Соответствующее решение было принято на сессии городского совета.

«Принято решение о временном отстранении Андрея Филонова от должности главы администрации города Евпатории в связи с применением к нему мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу на основании постановления Киевского районного суда города Симферополя», — сообщает пресс-служба горсовета.

Уточняется, что данное решение будет оставаться в силе до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от должности.

Временное исполнение полномочий главы администрации Евпатории возложено на Романа Тихончука.

3 апреля ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Позднее против него завели второе уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить