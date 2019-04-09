Против мэра Евпатории завели второе уголовное дело

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Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова завели второе уголовное дело, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на соответствующее постановление.
Против мэра Евпатории завели второе уголовное дело
  • РИА Новости

Дело возбуждено по факту безвозмездной передачи коммерческой организации государственного имущества на сумму около 44 млн рублей.

Из материалов следует, что в начале 2018 года Филонов как должностное лицо, «явно выходя за пределы собственных полномочий», дал согласие МУП «КурортТоргСервис» на создание ООО «Лукошко».

После на безвозмездной основе ООО получило имущество для ведения деятельности, указанной в уставных документах, то есть для розничной торговли.

Следствие усматривает в данных действиях «корыстную или личную заинтересованность» мэра.

3 апреля ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

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