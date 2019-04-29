Караулова рассказала о взаимоотношениях с заключёнными в Вологде

Варвара Караулова в ходе пресс-конференции в Москве рассказала о взаимоотношениях с заключёнными в одной из женских колоний в Вологде.

«Это удивительная для меня история, потому что когда я ехала в колонию, то была настроена на озлобленных, агрессивных женщин, которые и ко мне будут так относиться... Там, как и везде, люди довольно разные... Есть очень хорошие люди, очень искренние. Не скажу, что у меня там много друзей, но есть несколько человек, с которыми мы действительно очень хорошо, близко общались», — отметила девушка.

По её словам, окружающие к ней в целом относились достаточно хорошо.

«Для меня это был тяжёлый опыт, но этот опыт тоже был необходим», — заключила Караулова.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

Впоследствии Вологодский городской суд принял решение освободить девушку по УДО.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.