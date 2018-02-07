Москалькова рассказала подробности встречи с Карауловой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала RT о своей встрече с бывшей студенткой МГУ Александрой Ивановой (Варвара Караулова), которая отбывает наказание в колонии за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство»*.

«Я встретилась с Варварой Карауловой, мы с ней очень долго беседовали о её жизни, о её позиции, о ситуации, как могло вообще такое случится, чтобы такая образованная девушка, продвинутая в интеллектуальном плане, попала в эти сети», — сказала она.

По её словам, Караулова рассказывала, что «чрезвычайно переживает, что попала в эти сети обмана».

«Мне нужно изучить уголовное дело, я сейчас его запросила, и внимательно посмотреть все доказательства, которые были представлены суду. К сожалению, в приговоре не нашли такого подробного освещения, которое мне хотелось бы для того, чтобы вынести своё решение о том, могу ли я написать о поддержке этого ходатайства (помилование. — RT)», — добавила омбудсмен.

Она также оценила шансы Карауловой на адаптацию в обществе в случае её освобождения.

«Я считаю, что есть шансы стать полноценным членом нашего общества у любого человека, кто раскаивается и стремится встроится в новую страницу своей жизни. Для неё делается очень много в колонии для социализации. С ней работал отдельно психолог», — отметила Москалькова.

Она также рассказала, что осуждённая «трудится в швейном цеху» и имеет «очень добрые отношения со всем окружением».

Ранее стало известно, что Москалькова запросила материалы уголовного дела Карауловой.

20 января Москалькова встретилась в женской колонии в Вологде с Карауловой.

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.