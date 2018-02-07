Москалькова рассказала подробности встречи с Карауловой
«Я встретилась с Варварой Карауловой, мы с ней очень долго беседовали о её жизни, о её позиции, о ситуации, как могло вообще такое случится, чтобы такая образованная девушка, продвинутая в интеллектуальном плане, попала в эти сети», — сказала она.
По её словам, Караулова рассказывала, что «чрезвычайно переживает, что попала в эти сети обмана».
«Мне нужно изучить уголовное дело, я сейчас его запросила, и внимательно посмотреть все доказательства, которые были представлены суду. К сожалению, в приговоре не нашли такого подробного освещения, которое мне хотелось бы для того, чтобы вынести своё решение о том, могу ли я написать о поддержке этого ходатайства (помилование. — RT)», — добавила омбудсмен.
Она также оценила шансы Карауловой на адаптацию в обществе в случае её освобождения.
«Я считаю, что есть шансы стать полноценным членом нашего общества у любого человека, кто раскаивается и стремится встроится в новую страницу своей жизни. Для неё делается очень много в колонии для социализации. С ней работал отдельно психолог», — отметила Москалькова.
Она также рассказала, что осуждённая «трудится в швейном цеху» и имеет «очень добрые отношения со всем окружением».
Ранее стало известно, что Москалькова запросила материалы уголовного дела Карауловой.
20 января Москалькова встретилась в женской колонии в Вологде с Карауловой.
Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.