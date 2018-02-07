Москалькова рассказала подробности встречи с Карауловой

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала RT о своей встрече с бывшей студенткой МГУ Александрой Ивановой (Варвара Караулова), которая отбывает наказание в колонии за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство»*.
Москалькова рассказала подробности встречи с Карауловой

    «Я встретилась с Варварой Карауловой, мы с ней очень долго беседовали о её жизни, о её позиции, о ситуации, как могло вообще такое случится, чтобы такая образованная девушка, продвинутая в интеллектуальном плане, попала в эти сети», — сказала она. 

    По её словам, Караулова рассказывала, что «чрезвычайно переживает, что попала в эти сети обмана».

    «Мне нужно изучить уголовное дело, я сейчас его запросила, и внимательно посмотреть все доказательства, которые были представлены суду. К сожалению, в приговоре не нашли такого подробного освещения, которое мне хотелось бы для того, чтобы вынести своё решение о том, могу ли я написать о поддержке этого ходатайства (помилование. — RT)», — добавила омбудсмен.

    Она также оценила шансы Карауловой на адаптацию в обществе в случае её освобождения.

    «Я считаю, что есть шансы стать полноценным членом нашего общества у любого человека, кто раскаивается и стремится встроится в новую страницу своей жизни. Для неё делается очень много в колонии для социализации. С ней работал отдельно психолог», — отметила Москалькова. 

    Она также рассказала, что осуждённая «трудится в швейном цеху» и имеет «очень добрые отношения со всем окружением».

    Ранее стало известно, что Москалькова запросила материалы уголовного дела Карауловой.

    20 января Москалькова встретилась в женской колонии в Вологде с Карауловой.

    Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

    * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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