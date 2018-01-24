Москалькова запросила материалы уголовного дела Карауловой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не позднее чем через полтора месяца примет решение, поддержать ли помилование осуждённой за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»* экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Как сообщает РИА Новости, Москалькова также запросила материалы уголовного дела Карауловой.

«Я запросила всё уголовное дело, чтобы можно было оценить всю совокупность данных. Меня смущает, что приговор не раскрывает в полном объёме доказательную базу, поэтому я решила прочитать всё дело, включая данные предварительного следствия», — заявила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Москалькова встретилась в женской колонии в Вологде с Карауловой.

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ.

В декабре 2016 года суд приговорил её к 4,5 года колонии общего режима.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.