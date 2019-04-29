«Хочу верить, что моя история стала показательной»: Караулова о желающих присоединиться к ИГ девушках

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» проходит пресс-конференция Варвары Карауловой, которую ранее условно-досрочно освободили из колонии. Девушку осудили за подготовку к участию в деятельности «Исламского государства»*. Караулова рассказывает, как изменилась её жизнь после трёх лет заключения, и делится планами на будущее. RT ведёт прямую трансляцию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.