Адвокат Карауловой рассказал об эмоциях после её освобождения

Сергей Бадамшин, адвокат Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступления в ряды террористической организации «Исламское государство»*, прокомментировал RT её выход из колонии.

«С 15 года мы бились за Варю. Слава Богу, что сейчас, в таком последнем рывке с этим УДО мы смогли добиться справедливости. Что касается эмоций, испытываю счастье и очень рад за Варю, очень рад за её близких и её семью, за тех, кто её ждал, переживал за неё. Я знаю, как Кира, её мама, моталась в колонии и знаю, сколько пришлось переживать. Много мы не говорили, но много всяких моментов возникало в связи с содержанием под стражей и отбытием наказания в колонии. Непростой труд был для её мамы», — рассказал Бадамшин.

Он отметил, что испытывает радостное опустошение после завершения дела.

«Как адвокат могу сказать, что всё, что делалось нами, было сделано правильно и мы ни о чём не жалеем. Ни я, ни Варя не жалеем — я говорил, когда я к ней приехал перед УДО и спросил, правильным мы путём пошли, как она считает. Она ответила, что ей с этим жить. Поэтому мы всё сделали правильно, всё, что нужно было, мы сделали, и вот эта последняя финальная точка является таким пасхальным подарком Варе и её семье. Я тоже очень рад, счастлив и считаю, что приложил непосредственно к этому руку», — сказал Бадамшин.

27 Варвара Караулова вышла из колонии в Вологде. Её мать прокомментировала RT освобождение дочери.

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима. 16 апреля суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.