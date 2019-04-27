Мать Карауловой прокомментировала освобождение дочери

Кира Караулова, мать Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступления в ряды террористической организации «Исламское государство»*, прокомментировала в беседе с RT её выход из колонии.

«Все счастливы, что тут ещё сказать. Мне пока ничего не думается. У меня в голове пока не укладывается, что чёрная полоса в моей жизни закончилась. Уверена, что впереди всё будет замечательно. И всё у нас наладится. Сегодня ровно 3,5 года, как её задержали. У нас почему-то всё связано с числом 27. 27 мая она сбежала, 27 октября её задержали, 27 апреля она выходит, в день рождения прабабушки. Так что это подарок прабабушке на день рождения — возвращение ребёнка домой», — рассказала она.

Ранее стало известно, что Варвара Караулова вышла из колонии.

16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии.

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.