Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

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RT
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Бадамшин, адвокат Карауловой, рассказал, что администрация исправительной колонии №1 УФСИН России по Вологодской области не одобрила УДО экс-студентки МГУ имени М.В. Ломоносова.

Мама девушки в разговоре с RT рассказала о планах дочери на будущее.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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