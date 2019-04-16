Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Бадамшин, адвокат Карауловой, рассказал, что администрация исправительной колонии №1 УФСИН России по Вологодской области не одобрила УДО экс-студентки МГУ имени М.В. Ломоносова.

Мама девушки в разговоре с RT рассказала о планах дочери на будущее.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.