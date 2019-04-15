ФСИН не одобрила условно-досрочное освобождение Карауловой

Павел Бадамшин, адвокат осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»* Варвары Карауловой, рассказал в беседе с РИА Новости, что администрация исправительной колонии №1 УФСИН России по Вологодской области не одобрила УДО экс-студентки МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Да, администрация ФСИН против, но суд принимает решение независимо», — пояснил он.

Отмечается, что Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство об УДО Карауловой во вторник, 16 апреля.

Девушка была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

В настоящее время она отбывает наказание в одной из колоний Вологодской области.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.