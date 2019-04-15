ФСИН не одобрила условно-досрочное освобождение Карауловой
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- РИА Новости
«Да, администрация ФСИН против, но суд принимает решение независимо», — пояснил он.
Отмечается, что Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство об УДО Карауловой во вторник, 16 апреля.
Девушка была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
В настоящее время она отбывает наказание в одной из колоний Вологодской области.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.