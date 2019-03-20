Адвокат Карауловой просит суд об УДО

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что просит суд отпустить условно-досрочно Варвару Караулову, осуждённую за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»*.

«Я подал ходатайство в Вологодский городской суд об условно-досрочном освобождении Карауловой от отбывания наказания», — приводит ТАСС его слова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала RT о встрече с Карауловой.

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.