«Она уже повзрослела»: мать Варвары Карауловой рассчитывает на условно-досрочное освобождение своей дочери

16 апреля 2019 года Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство об условно досрочном освобождении Варвары Карауловой, осуждённой за попытку присоединиться к террористической группировке «Исламское государство»*. RT пообщался с матерью осуждённой Кирой Карауловой, которая считает решение суда несправедливым, а поступок дочери — не заслуживающим тюремного заключения. О том, как экс-студентка филфака МГУ отбывает заключение в колонии, о её планах на будущее и подругах-сокамерницах — в материале RT.

— Когда вы последний раз виделись с Варей? Как часто удается видеться и как проходят встречи?

— Я езжу регулярно на длительные свидания раз в три месяца либо одна, либо с младшей дочерью. Свидание длится трое суток. Мы вместе играем в настольные игры, обсуждаем всё, обнимаемся и смеёмся. Обычно Варя просит привезти книги и газеты, ведь она интересуется тем, что происходит вокруг.

— Поддерживает ли ваша дочь общение с друзьями, однокурсниками? Посещает ли её отец и сводная сестра?

— У неё очень активная переписка, к ней приезжают на короткие свидания, в том числе её отец — он был неделю назад. Сама она позвонить может лишь раз в две недели. Ей звонят и друзья, и родственники. C сестрой они выросли вместе, поэтому они, конечно, родные и близкие. Мы её очень ждем.

— В связи с возможностью выхода из колонии по УДО появилась информация о пристальном внимании к вашей дочери со стороны сотрудников ФСИН. Расскажите об условиях содержания Вари в колонии и как к ней относятся сокамерницы?

— Я не думаю, что к ней изменилось отношение. Просто это обычная практика перед УДО: придумывать различные (проступки. — RT). По поводу сокамерниц последний раз я была приятно удивлена — она передала мне рисунки, подаренные ей девочками, с которыми они вместе сидят, на день рождения. Они по фотографиям нарисовали её, собаку, меня и младшую сестру.

Ей сделали огромный плакат на день рождения, и это дорогого стоит. Ощущение, что к ней тёплое отношение у многих. Она неконфликтный человек.

— Как устроен её день в колонии?

— Она работает в швейном цеху целый день, но по крайней мере это не монотонная работа, а надо всё время думать, как разместить выкройки, как сделать так, чтобы было как можно меньше отходов материалов. По крайней мере, над этим надо как-то поразмыслить.

— 16 апреля 2019 года Вологодский городской суд рассмотрит возможность освобождения Варвары по УДО. Почему ей не предоставили возможность приехать в суд, а она лишь будет выступать по видеосвязи? Не предоставили возможность вам увидеть дочь?

— Самое главное не нам повидаться. Я поеду к ней через три дня на длительное свидание. Самое главное, что таким образом её лишают права на защиту — она не может в живом режиме общаться с адвокатом. И это не только она. Я узнавала специально — это нормальная практика, так делают всегда. Но это прямое ущемление права на защиту.

— Как изменилась ваша жизнь с момента, как Варвара попала в колонию?

— Изменилось всё. Но я бы не хотела в это углубляться. Поменялось всё с ног на голову, поэтому прежней жизни больше нет. На работе мне очень повезло с окружением, поэтому меня все очень поддерживают и многие Варю знали лично, поэтому они всё понимают.

— Чувствуете ли вы свою вину за случившееся, что где-то быть может именно вы не досмотрели?

— Мне кажется, любой нормальный родитель должен в первую очередь винить себя за то, что что-то нехорошее происходит с его ребёнком.

— Как себя сейчас чувствует ваша дочь?

— Я хочу сказать больше спасибо нашему адвокату Сергею Бадамшину, который, с моей точки зрения, вернул её к жизни своим настроем, оптимизмом, каким-то умением психологического настроя. Когда она была в полной изоляции год, с ней не общались и не виделись, он сумел её укрепить в силах, заставил её решиться на этот суд и попробовать доказать свою невиновность и то, что не было никакого злого умысла в ее действиях.

Кроме детской глупости,наивности, неуверенности и неопытности, потому что, когда это все происходило, ей было 19 лет. Она абсолютно книжный, домашний ребенок, который верит всему, что ей говорят. Теперь, конечно, она уже повзрослела.

— Известно, что в колонии Варвара продолжает учиться и получает высшее образование. Расскажите о её планах после выхода их колонии?

— В МГУ нет дистанционного обучения, и единственный университет, который работает в таком режиме, это «Синергия» (Московский финансово-промышленный университет — прим. RT), поэтому выбора у нас не было. ЕГЭ действует только четыре года, и вообще жаль, что время утекает сквозь пальцы, поэтому было принято решение (продолжить обучение. — RT). Варя любит и умеет учиться. Думаю, что потом, получив первую ступень образования, в магистратуру она сможет пойти туда, куда считает нужным в очном режиме.

— На кого она сейчас учится?

— Юриспруденция и менеджмент. Она хотела, чтобы была математика, конечно не в углубленном варианте, не физмат, к сожалению. Сейчас возможности так серьёзно заниматься нет. Математика очень структурирует мысли, помогает всё расставить логически. Она все ещё не бросает мысль выучить язык жестов.

— Думала ли ваша дочь о правозащитной деятельности? Может быть, она планирует помогать другим девушкам, попавшим в схожую с ней ситуацию?

— Да, безусловно. Но мне кажется, что всё-таки лучше об этом спросить саму Варю. Всё это через призму моих мыслей. Надуюсь, у неё будет возможность ответить на эти вопросы самой. Я думаю, она продолжит волонтёрскую деятельность параллельно с учебой и работой. Чем бы она ни занималась, она всем занимается на 100%, и ей нужно просто выбрать сферу деятельности. И в этой сфере деятельности ей точно повезёт.

— Как вы оцениваете обвинительное заключение в адрес вашей дочери? Насколько оно было справедливым и обоснованным?

— Не было представлено ни одного доказательства. Можно за уши притянуть вообще всё, что угодно, и сказать: «Вы на трамвае проехали, не потому что вы в школу ехали, а потому что у вас был умысел украсть кошелёк. Вы думали об этом, но так как трамвай был пустой, вам не удалось его украсть».

— Как проходили следственные проверки, которые привели к её заключению?

— Дело вёл следователь Сергей Агузаров. Я регулярно писала прошения о свидании, но мне каждый раз было отписано, что следователь считает, что это нецелесообразно, а если я ещё раз напишу, то он даже читать не будет мои прошения. Он обещал, что если Варя пойдёт на сделку со следствием, признается во всём, что о ней напишут, то тогда он разрешит свидания и звонки. Это был чистой воды шантаж.

— Использовала ли ваша защита эту информацию на суде?

— Думаю, сейчас это уже не умеет никакого смысла. Это имеет смысл только для тех людей, которые думают, что их это никогда в жизни не коснётся. Коснуться это может кого угодно.

— Вы рассказывали журналистам, что ваша квартира была буквально напичкана прослушивающими устройствами. Сейчас вы всё ещё замечаете пристальное внимание со стороны спецслужб?

— Конечно, замечаю. Знаете, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Сама я с ними не контактирую.

— Почему вы долгое время не давали интервью журналистам?

— А какой смысл?

— Может быть, ещё раз привлечь внимание, поменять ход дела в отношении вашей дочери?

— Это ничего не изменит. Я хочу рассказать, что к ней за это время несколько раз ездил духовник. Он посещал её и в «Лефортово» несколько раз и сейчас. Я ему очень благодарна. Когда он приехал к ней первый раз, то был очень удручён поездкой, а последний раз сказал, что очень доволен, получил от общения с ней большое удовольствие. И я была очень рада.

— Вы рассказывали о том, что ваша дочь крещёная, но никогда не ходила в церковь, отношение к религии было спокойным. Получается, сейчас её отношение к религии изменилось, она стала более восприимчивой?

— Честно говоря, я надеюсь, что у неё и сейчас отношении спокойное. Я уверена в этом. Мне кажется, такое спокойное, позитивное, положительное. Как и должно быть.

— В курсе ли вы того, что стало с вербовщиком Варвары? Вспоминает ли она о нём?

— Она о нём не вспоминала ни разу. Не помню такого. Меня, честно говоря, удивляют наши доблестные спецслужбы, которые не посчитали нужным его найти. Ни его, ни тех людей, которые её переправляли, покупали билеты, встречали и давили на Варю. Ни один человек не найден и не наказан.

— Как вы сейчас оцениваете шансы дочери на освобождение по УДО? Что вам говорит адвокат?

— Трудно что-то сказать. Почему-то у нас считается, что незастегнутая пуговица это страшное преступление, за которое человек не заслуживает свободы, хотя он по всем другим показателям оценивается положительно. Кроме пуговицы и того, что она прилегла на кровать, и это за три с половиной года. Вот это самые страшные её нарушения. Притом, что за ней там смотрят в лупу и каждый её шаг отслеживают. При том, что она человек довольно закрытый и стеснительный, поэтому это для неё очень большое напряжение. Она в этом напряжении уже три с половиной года находится безотрывно.

— Как она справляется с этим напряжением?

— Книги, её внутренний стержень, мы — семья. Ну и без лишней скромности скажу, что я.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.