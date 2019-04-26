Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию яиц в преддверии Пасхи

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала рекомендации по окрашиванию яиц в преддверии Пасхи, сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию яиц в преддверии Пасхи
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Приступая к окраске яиц, необходимо помнить, что яйца — это пищевые продукты, а использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма», — заявили в Роспотребнадзоре.

Рекомендуется использовать только природные красители, в том числе луковую шелуху, листья шпината и крапивы, каркаде, ягоды черники и клюквы.

Также допускаются пищевые красители с такими обозначениями на этикетках, как Е122, Е163, Е110, Е104, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102.

Ранее руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН оценил качество российского творога в преддверии Пасхи.

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